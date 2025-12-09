Технолог дал советы по выбору мяса для холодца

Для приготовления холодца важно правильно выбрать мясо, иначе блюдо не застынет. О том, какие продукты лучше выбрать, сообщил «Газете.Ru» доцент кафедры индустрии питания Дмитрий Быстров.
— Не подойдут для холодца жирное мясо, филе, части телятины и цыпленка — у них недостаточно коллагена в костях, и холодец не застынет. Также не стоит пробовать готовить холодец из мяса, которое долго хранилось или много раз размораживалось, — заявил эксперт.
По словам специалиста, остужать блюдо нужно постепенно: сначала при комнатной температуре, и лишь через 1−2 часа отправлять в холодильник.
Ранее «Москва 24» сообщила, что холодец содержит аминокислоты и белковые молекулы, потому что он готовится в основном из хрящей и связок. В таком виде вещества усваиваются организмом лучше всего.
Тем временем, стоимость приготовления домашнего холодца к новогоднему столу увеличилась на 13,07% за последний год. Теперь порция холодца весом около 6,6 кг обойдется примерно в 1719,8 рубля, передает 360.ru.