Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Второй пакет мер против мошенников включит детские сим-карты

Новые меры против мошенников включат детские сим-карты с родительским контролем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Второй пакет мер против онлайн- и телефонных мошенников включает детские сим-карты со встроенным родительским контролем: родителям не нужно будет подавать дополнительные заявления для защиты детей от нежелательного контента, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Глава Минцифры России Максут Шадаев 5 ноября сообщил, что министерство вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей. Он отметил, что взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.

«Пакет также предусматривает введение детских сим-карт. Новые правила дадут родителям возможность защитить детей от нежелательного контента без необходимости подачи дополнительных заявлений», — сказал Григоренко, чьи слова передает его аппарат.

Ранее во вторник в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше