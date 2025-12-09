Euroclear рискует потерять 16 миллиардов евро в России из-за изъятия активов в ЕС

Международная расчетно-клиринговая организация Euroclear может лишиться 16 миллиарда евро в случае изъятия замороженных активов России в Европейском союзе. Об этом заявил генеральный директор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие.
По словам представителя компании, изъятие средств Центрального банка РФ в объединении сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России, уязвимым для юридического преследования,
— То, что нам предлагают сейчас, может быть воспринято как сигнал, что Европа — это не место для инвестиций, — передает слова Элие Agence France-Presse.
По данным СМИ, США работают с несколькими странами ЕС для того, чтобы не допустить изъятие замороженных активов России для кредита Украине. Премьер-министр Бельгии Барт Альберт Лилиане де Вевер ранее говорил, что королевство отказалось изымать замороженные активы России, потребовав, чтобы главы всех стран ЕС разделили ответственность за финансовые риски.
Государственная дума, в свою очередь, приняла постановление об обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину о подготовке ответных шагов на возможное решение объединения о незаконном изъятии зарубежных активов Центрального банка России.