Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Euroclear рискует потерять 16 миллиардов евро в России из-за изъятия активов в ЕС

Международная расчетно-клиринговая организация Euroclear может лишиться 16 миллиарда евро в случае изъятия замороженных активов России в Европейском союзе. Об этом заявил генеральный директор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие.

Международная расчетно-клиринговая организация Euroclear может лишиться 16 миллиарда евро в случае изъятия замороженных активов России в Европейском союзе. Об этом заявил генеральный директор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие.

По словам представителя компании, изъятие средств Центрального банка РФ в объединении сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России, уязвимым для юридического преследования,

— То, что нам предлагают сейчас, может быть воспринято как сигнал, что Европа — это не место для инвестиций, — передает слова Элие Agence France-Presse.

По данным СМИ, США работают с несколькими странами ЕС для того, чтобы не допустить изъятие замороженных активов России для кредита Украине. Премьер-министр Бельгии Барт Альберт Лилиане де Вевер ранее говорил, что королевство отказалось изымать замороженные активы России, потребовав, чтобы главы всех стран ЕС разделили ответственность за финансовые риски.

Государственная дума, в свою очередь, приняла постановление об обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину о подготовке ответных шагов на возможное решение объединения о незаконном изъятии зарубежных активов Центрального банка России.