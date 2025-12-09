Euroclear рискует потерять 16 миллиардов евро в России из-за изъятия активов в ЕС

По данным СМИ, США работают с несколькими странами ЕС для того, чтобы не допустить изъятие замороженных активов России для кредита Украине. Премьер-министр Бельгии Барт Альберт Лилиане де Вевер ранее говорил, что королевство отказалось изымать замороженные активы России, потребовав, чтобы главы всех стран ЕС разделили ответственность за финансовые риски.