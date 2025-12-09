Стало известно, как мошенники обманывают россиян при помощи искусственного интеллекта

Тем временем, совет по развитию гражданского общества и правам человека предложил комплекс мер для усиления борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что эти инициативы уже учтены и внедряются правительством, рассказал RT.