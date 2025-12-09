Стало известно, как мошенники обманывают россиян при помощи искусственного интеллекта

Перед Новым годом возрастает число мошеннических сайтов, поэтому россиянам, желающим совершить покупки в интернете, важно тщательно проверять адреса порталов. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» начальник отдела по информационной безопасности Алексей Коробченко.
— Мошенники массово используют генеративные нейросети, чтобы создавать убедительные фейковые сайты, рекламные баннеры и рассылки от имени известных брендов. Цель — выманить деньги или данные карт, — объяснил специалист.
Эксперт добавил, что для поддельных сайтов ИИ генерирует качественный дизайн, украденные описания товаров и поддельные отзывы. Не менее опасны фишинговые рассылки о скидках или выигрышах, которые ИИ помогает персонализировать.
Тем временем, совет по развитию гражданского общества и правам человека предложил комплекс мер для усиления борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что эти инициативы уже учтены и внедряются правительством, рассказал RT.