Россиянам назвали причины заменить подсолнечное масло на тыквенное

Подсолнечное масло при готовке, в том числе, при приготовлении салатов, можно заменить на тыквенное. Данный продукт содержит в себе множество полезных веществ, об этом рассказал «РИАМО» эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов.
Тыквенное масло — отличная альтернатива подсолнечному, поскольку в тыквенном масле содержится триптофан. А в нашем человеческом организме это одна из незаменимых аминокислот, которая трансформируется в гормон радости — серотонин, — отметил специалист.
Он добавил, что в таком масле также содержится высокое количество магния и калия, которые снимают тревожность. Употреблять ежедневно рекомендуется порядка 1 чайной ложки масла.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что тыквенное масло полезно для профилактики атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, нормальной работы печени и мочевыделительной системы, оказывает противовоспалительный эффект и помогает снижать уровень сахара в крови.