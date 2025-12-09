Правительство подготовило второй пакет мер по защите от мошенников: что в него войдет

Правительство РФ подготовило второй пакет из 20 мер по защите граждан от кибермошенников. О том, что в него войдет, рассказал журналистам вице-премьер России, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Одной из них станет, по словам чиновника, введение по всей России специальных детских СИМ-карт для несовершеннолетних граждан.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин анонсировал 9 декабря 2025 года уже третий пакет мер, направленных на ликвидацию мошеннической деятельности в стране.
