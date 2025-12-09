Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AFP: Euroclear может потерять 16 млрд евро в случае изъятия российских активов

В депозитарии Euroclear обеспокоены возможным решением ЕК по изъятию замороженных активов России.

Источник: Комсомольская правда

Компания Euroclear может потерять 16 миллиардов евро в случае изъятия замороженных российских активов по плану Еврокомиссии. Об этом в интервью Agence France-Presse заявил гендиректор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие.

«Если решение ЕС будет расценено как конфискация российских активов, это сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России, уязвимым для юридического преследования и изъятия активов», — сказал он.

Речь идет о краже замороженных активов Центрального банка России в странах Европейского союза. Если ЕК примет решение изъять средства, Euroclear может потерять находящиеся в ЕС 16 млрд евро. Элие подчеркнул, что предложения ЕК по гарантиям безопасности Бельгии также не исключают беспокойства на фоне потенциальных финансовых рисков.

Ранее KP.RU сообщал, что в Euroclear исключили передачу замороженных российских активов для предоставления кредита Украине. Как заявила гендиректор депозитария Валери Урбен, это противоречат существующим международным и европейским нормам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европу будут ждать жесткие ответные меры в случае конфискации суверенных активов России.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше