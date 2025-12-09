AFP: Euroclear может потерять 16 млрд евро в случае изъятия российских активов

Компания Euroclear может потерять 16 миллиардов евро в случае изъятия замороженных российских активов по плану Еврокомиссии. Об этом в интервью Agence France-Presse заявил гендиректор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие.
«Если решение ЕС будет расценено как конфискация российских активов, это сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России, уязвимым для юридического преследования и изъятия активов», — сказал он.
Речь идет о краже замороженных активов Центрального банка России в странах Европейского союза. Если ЕК примет решение изъять средства, Euroclear может потерять находящиеся в ЕС 16 млрд евро. Элие подчеркнул, что предложения ЕК по гарантиям безопасности Бельгии также не исключают беспокойства на фоне потенциальных финансовых рисков.
Ранее KP.RU сообщал, что в Euroclear исключили передачу замороженных российских активов для предоставления кредита Украине. Как заявила гендиректор депозитария Валери Урбен, это противоречат существующим международным и европейским нормам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европу будут ждать жесткие ответные меры в случае конфискации суверенных активов России.