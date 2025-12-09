В Чехии задержали украинца, убившего 22-летнюю соотечественницу

В Чехии арестован 33-летний гражданин Украины по подозрению в убийстве 22-летней украинки, сообщает издание iDnes со ссылкой на полицию. Девушка была объявлена в розыск в конце ноября. Спустя 12 дней её тело обнаружили в водоёме. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате удушения.