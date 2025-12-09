В Чехии задержали украинца, убившего 22-летнюю соотечественницу

Задержанный, как отмечает полиция, проживал в Чехии длительное время, тогда как погибшая приехала в страну после начала конфликта на Украине. Мужчина признался в содеянном. По словам представителя криминальной полиции, мотивом стали «взаимные разногласия».
Ранее Life.ru писал, что в Дублине 17-летнего украинского подростка убили в жилом комплексе, предназначенном для лиц, ищущих международной защиты. Преступником оказался такой же 17-летний молодой человек из Сомали.
