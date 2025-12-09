Мэр Челябинска Лошкин открыл четвертый центр помощи для участников СВО

По словам главы города, в центрах психологической помощи бойцам помогают восстанавливаться и социализироваться, прийти в себя, а их близким — обрести душевную опору. «Участники СВО занимаются воспитанием молодежи, беседуют с ранеными в госпиталях, чтобы показать: после ранения или увечья жизнь не заканчивается», — отметил Лошкин.