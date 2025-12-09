Ричмонд
Как правильно одеться на каток: советы тренера

Тренер Брабечан посоветовал надевать на каток легкую куртку и теплые перчатки.

Источник: Комсомольская правда

Совсем скоро в городах России зальют катки для занятий фигурным катанием и хоккеем. О том, как правильно одеться для похода на каток, сообщил «Газете.Ru» тренер Юрий Брабечан.

— Стоит заранее продумать одежду: многослойный вариант — термобелье, флис и легкая куртка — сохранят тепло и не помешают свободно двигаться. Ноги должны хорошо ощущать ботинок, поэтому слишком толстые носки не лучший выбор. Перчатки обязательны, они защитят ладони от холода и ударов, — перечислил специалист.

Тренер напомнил, что шнуровка на коньках должна быть плотной, а лезвия не слишком тупыми. Перед выходом на лед желательно разогреть мышцы, проведя простую разминку.

Важно также не пренебрегать требованиями безопасности, рассказал ранее RT. Например, детям и новичкам не лишним будет надеть шлем, который защитит голову при падении и ударе об лед.