Правительство выпустило новый пакет мер по защите россиян от мошенников

В России подготовили второй по счету пакет мер по защите граждан от онлайн и телефонных мошенников, в него вошли около 20 мер. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Перечень касается международных звонков и авторизации по биометрии.

«Правительство подготовило второй “пакет” мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью. Среди них — запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Эта мера снизит риски телефонного мошенничества», — рассказал вице-премьер Григоренко, его слова приводят в аппарате правительства.

Кроме того, в рамках второго пакета мер прорабатываются новые способы восстановления доступа к порталу «Гослуги», в том числе с помощью биометрии через личное обращение в МФЦ. А еще вводятся ограничения по количеству банковских карт для клиента.

Ранее Минцифры уже объявило об изменениях при входе на портал «Госуслуги» из ‑за участившихся случаев мошенничества с SMS-кодами. Ведомство решило постепенно отказаться от подтверждения входа через SMS на мобильных устройствах, сохранив эту возможность только для пользователей десктопной версии портала.

