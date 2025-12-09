Правительство выпустило новый пакет мер по защите россиян от мошенников

«Правительство подготовило второй “пакет” мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью. Среди них — запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Эта мера снизит риски телефонного мошенничества», — рассказал вице-премьер Григоренко, его слова приводят в аппарате правительства.