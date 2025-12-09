РКН заблокировал сайт с раскрасками по «Наруто», «Винкс» и «Черепашкам-ниндзя»

Отдельный раздел платформы был ориентирован на взрослую аудиторию и включал рисунки с мелкими деталями, оружием и ЛГБТ*-тематикой. Суд постановил признать сайт запрещённым на территории России, после чего Роскомнадзор внёс его в соответствующий реестр и заблокировал доступ для российских пользователей.