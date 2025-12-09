Ричмонд
Украинец, которого не выпустили из страны, потребовал 300 млрд гривен

Гражданин Украины потребовал 300 млрд гривен компенсации за то, что его не выпустили за границу.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина, которому дважды отказали в выезде из Украины, потребовал компенсацию в размере 300 млрд гривен (около 549 млрд рублей) за моральный ущерб. Верховный Суд Украины встал на его сторону, сообщает «Судебно-юридическая газета».

Истец оспорил два решения пограничной службы — от 16 и 20 июля 2024 года, заявив, что имел полное право выехать из Украины. Он ухаживает за матерью своей супруги и уже оформил документы на постоянное проживание в Канаде.

В иске он потребовал возместить 3051 гривну материального ущерба и 300 766 650 000 гривен морального ущерба.

Ранее суды первой и апелляционной инстанций вернули его иск без рассмотрения. Однако Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу и направил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Накануне стало известно, что не обновившим данные в ТЦК гражданам Украины могут запретить выезд из страны.