Концерты словенского музыканта отменили на Западе после начала его работы с РФ

— Конечно, я остался без каких-то (мероприятий — прим. «ВМ»), до этого было больше концертов, поскольку, даже если люди поддерживают мои идеи, многие из них просто боятся остаться без финансирования, или чтобы это не испортило им репутацию. Но мне кажется, что все больше и больше понимают, о чем идет речь, и как раз проект «Ради жизни на земле» будет служить инструментом, чтобы лучше понимать друг друга, — подчеркнул музыкант.