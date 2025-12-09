После начала работы словенского музыканта и автора проекта «Ради жизни на земле» Сашо Гачника в России количество его концертов в европейских странах сократилось. Об этом он сообщил во вторник, 9 декабря, во время пресс-конференции в пресс-центре «Дальний Восток».
— Конечно, я остался без каких-то (мероприятий — прим. «ВМ»), до этого было больше концертов, поскольку, даже если люди поддерживают мои идеи, многие из них просто боятся остаться без финансирования, или чтобы это не испортило им репутацию. Но мне кажется, что все больше и больше понимают, о чем идет речь, и как раз проект «Ради жизни на земле» будет служить инструментом, чтобы лучше понимать друг друга, — подчеркнул музыкант.
Он добавил, что этот проект будет работать для того, чтобы Россия и Запад снова начали «возобновлять эти мосты», которые разрушает неответственная политика. Гачник отметил, что не боится западных санкций и в любом случае продолжит свою работу, передает ТАСС.
19 апреля российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, обрадовался тому, что президент Украины Владимир Зеленский внес его в украинский санкционный список отреагировал на внесение его в санкционный список на Украине.