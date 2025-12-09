Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря, ответил на призыв своего коллеги из США Дональда Трампа провести выборы главы государства.
— Я всегда готов, — передает слова главы украинского государства Lenta.ru.
Ранее Трамп заявил, что пришло время провести президентские выборы на Украине. Он также добавил, что понимание того, что Украина не вступит в НАТО, существовало «уже давно».
8 декабря постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Дональд Трамп может отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, если решит, что мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно.
В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что план Вашингтона по мирному урегулированию был сокращен с 28 до 20 пунктов. По словам главы киевского режима, американская сторона намерена найти компромиссы, но украинцы не готовы обсуждать сдачу территорий.
Глава украинского государства ранее также отметил, что Москва и Киев в рамках урегулирования конфликта пока не смогли договориться по поводу территорий, так как у США, России и Украины нет единой позиции по Донбассу.