Дед Мороз и Снегурочка в Тюменской области: сколько стоит часовое выступление аниматоров

За ноябрь текущего года спрос на аниматоров в образе Деда Мороза увеличился в 3,4 раза по сравнению с октябрем, а на Снегурочек — в 3,5 раза. При этом предложение услуг выросло в 2,5 раза. Окончательная цена зависит от формата мероприятия, длительности программы, опыта исполнителя и дополнительных опций. Ближе к Новому году тарифы могут повыситься из ‑за сезонного всплеска спроса и высокой загруженности артистов.