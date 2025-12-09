Ричмонд
Почти 2 тысячи семей Ростовской области получат увеличенный земельный сертификат

С 1 января 2026 года размер земельного сертификата на Дону составит более 900 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

1 января 2026 года размер земельного сертификата в Ростовской области составит 912 тысяч 200 рублей, и это будет соответствовать федеральному маткапиталу за рождение третьего ребенка. Областной закон утвердил губернатор Юрий Слюсарь.

На указанные цели в 2026—2028 годах в проекте регионального бюджета предусмотрели 1 млрд 785 млн рублей. Земельные сертификаты должны получить 1959 семей, в том числе, 685 — в 2026 году.

Напомним, сертификаты стали альтернативой земельным участкам в 2020 году. Тогда его размер составлял 466,6 тысячи рублей, а сейчас, до нового увеличения суммы — 600,4 тысячи рублей.

За прошедшие пять лет господдержка составила 2,2 млрд рублей, ее получили более 4 тысяч семей.

