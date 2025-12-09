Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решил помочь отцу: молодой спортсмен из Уфы отправился на СВО

Молодой спортсмен из Уфы отправился на СВО помочь отцу.

Источник: Комсомольская правда

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов рассказал об уроженце региона, который сейчас служит в зоне специальной военной операции.

Речь идет о бойце с позывным «Голливуд», настоящее имя которого Анатолий. Он является кандидатом в мастера спорта России по плаванию, многократным призером чемпионатов и первенств Башкирии и абсолютным чемпионом Лиги Поволжья. Спортсмен — воспитанник Центра спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина.

Хабибов рассказал, что в мае прошлого года Анатолия призвали в армию, после чего он решил подписать контракт с российским Министерством Обороны. Как пояснил сам боец, он отправился в зону СВО, чтобы помочь своему отцу, который уже находится на передовой.

Министр отметил, что за проявленное мужество Анатолий уже награжден медалью Минобороны РФ «За воинскую доблесть» II степени, а также медалью «За отличие» 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Александрийская».

После возвращения домой Анатолий, по словам Руслана Хабибова, планирует возобновить спортивную карьеру.

— И мы в этом ему обязательно поможем. Достойный сын своей страны и настоящий Герой нашего Отечества. Ждем Анатолия и его отца дома с победой! — заявил министр.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.