Решил помочь отцу: молодой спортсмен из Уфы отправился на СВО

Хабибов рассказал, что в мае прошлого года Анатолия призвали в армию, после чего он решил подписать контракт с российским Министерством Обороны. Как пояснил сам боец, он отправился в зону СВО, чтобы помочь своему отцу, который уже находится на передовой.