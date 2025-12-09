Решил помочь отцу: молодой спортсмен из Уфы отправился на СВО

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов рассказал об уроженце региона, который сейчас служит в зоне специальной военной операции.
Речь идет о бойце с позывным «Голливуд», настоящее имя которого Анатолий. Он является кандидатом в мастера спорта России по плаванию, многократным призером чемпионатов и первенств Башкирии и абсолютным чемпионом Лиги Поволжья. Спортсмен — воспитанник Центра спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина.
Хабибов рассказал, что в мае прошлого года Анатолия призвали в армию, после чего он решил подписать контракт с российским Министерством Обороны. Как пояснил сам боец, он отправился в зону СВО, чтобы помочь своему отцу, который уже находится на передовой.
Министр отметил, что за проявленное мужество Анатолий уже награжден медалью Минобороны РФ «За воинскую доблесть» II степени, а также медалью «За отличие» 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Александрийская».
После возвращения домой Анатолий, по словам Руслана Хабибова, планирует возобновить спортивную карьеру.
— И мы в этом ему обязательно поможем. Достойный сын своей страны и настоящий Герой нашего Отечества. Ждем Анатолия и его отца дома с победой! — заявил министр.
