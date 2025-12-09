Ричмонд
«От Зеленского “отсекают” людей». Политолог об отставке Ермака и перестановках в руководстве Украины

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отказ от плана Дональда Трампа по Украине привел к тому, что от Владимира Зеленского стали «отсекать» самых приближенных людей. Таким мнением в проекте «В теме» поделился болгарский политолог Пламен Пасков.

«Я предполагал, что Зеленского сменят в период с апреля по июнь 2025 года, но ошибся по срокам. Тем не менее я не ошибся в тенденциях. И к этому пришли именно сейчас. Здесь логично задаться вопросом: почему именно сейчас? Недавно в Украину приезжал министр армии США Дэниел Дрисколл, — напомнил Пламен Пасков. — Все источники, которые делились деталями визита, озвучивали почти одинаковую картину. Говорили, что американская делегация вела себя нагло и забыла про любую форму дипломатии».

Что ждет Зеленского после скандала с «пленками Миндича»? Прогноз от болгарского политолога.

Политолог отметил, что Дэниел Дрисколл и другие члены делегации США заявляли о том, что Киев должен согласиться на план американского президента Дональда Трампа из 28 пунктов. Американцами было также заявлено о готовности прекратить передачу разведданных и оказание любой другой поддержки Киеву, если это соглашение не будет достигнуто.

По его мнению, именно отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа привел к вынужденным перестановкам в руководстве киевского режима. Так, глава администрации Зеленского Андрей Ермак был вынужден уйти в отставку 28 ноября после обыска в его квартире сотрудниками антикоррупционного управления, расследующими схему взяток в энергетической сфере Украины.

«Таким образом, от Зеленского “отсекают” людей, которые занимаются процессами управления. Если у любого политика “отсечь” людей, с которыми он работает, это может стать катастрофой. Зеленского вынудили потребовать отставки Ермака. Если от Зеленского “отрежут” еще несколько важных фигур, ему останется только уйти», — уверен Пламен Пасков. -0-

