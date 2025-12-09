В Испании приостановили дело о смерти перебежчика Кузьминова

Суд в Испании приостановил расследование дела о смерти летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет Ми-8, из-за отсутствия подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба судебной власти страны.
«Судья постановила временно прекратить производство по делу об убийстве пилота, дезертировавшего из российской армии, из-за отсутствия установленных подозреваемых», — говорится в пресс-релизе.
Приостановление расследования означает, что уголовное дело может быть возобновлено, если в нем появятся новые доказательства или сведения о возможных исполнителях или заказчиков стрельбы.
Напомним, летчик-предатель Максим Кузьминов в 2023 году угнал Ми-8 и убил двух сослуживцев, штурмана и борттехника, находившихся с ним в вертолёте. После предательства он перебрался в Испанию, где в 2024 году был убит неизвестным шестью выстрелами. По данным СМИ, его тело похоронили в неизвестной могиле.