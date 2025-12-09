Правила прохождения диспансеризации изменятся в 2026 году

Программа диспансеризации в России с 2026 года претерпит существенные изменения в соответствии с обновленным приказом Министерства здравоохранения. Перечень включает в себя скрининг на вирусные гепатиты и дополнительные исследования, направленные на оценку репродуктивного здоровья населения.
Одним из ключевых нововведений станет обязательное тестирование на гепатит C для граждан, достигших 25-летнего возраста. Проходить скрининг необходимо будет один раз в 10 лет. Эта мера призвана обеспечить раннее выявление заболевания, что позволит своевременно начать лечение и предотвратить развитие серьезных осложнений.
Особое внимание уделят обеспечению доступности диспансеризации для маломобильных групп населения. Главный врач одной из крупных российских клиник Дмитрий Демидик сообщил, что в рамках новых правил медицинские работники смогут посещать на дому пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и тех, кто не имеет возможности самостоятельно добраться до поликлиники.
Пакет обследований для женщин также будет расширен. В целевых возрастных группах им будут проводить тест на вирус папилломы человека и жидкостную цитологию. Эти меры помогут в ранней диагностике онкологических рисков и проблем с фертильностью. Такие меры объясняют необходимостью усилить профилактику заболеваний, влияющих на фертильность и онкологические риски репродуктивных органов, передает «Известия».
