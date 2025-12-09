Правила прохождения диспансеризации изменятся в 2026 году

Пакет обследований для женщин также будет расширен. В целевых возрастных группах им будут проводить тест на вирус папилломы человека и жидкостную цитологию. Эти меры помогут в ранней диагностике онкологических рисков и проблем с фертильностью. Такие меры объясняют необходимостью усилить профилактику заболеваний, влияющих на фертильность и онкологические риски репродуктивных органов, передает «Известия».