Адвокат Свириденко: Долина не связывалась с Лурье после обещания вернуть деньги

Певица Лариса Долина решила возместить Полине Лурье сумму, которую она выплатила при покупке квартиры у звезды. После эти деньги певица отдала мошенникам, но суд встал на ее сторону и вернул квартиру. А вот Лурье осталась и без жилья, и без денег.
Под давлением общественности певица решила отдать 112 млн рублей, но выплачивать будет постепенно, так как всей суммы у нее нет. О каких сроках идет речь, Лариса Долина тоже уточнять не стала.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказала, связывалась ли с ней и ее доверительницей певица после заявления о возврате средств.
— Нет, после этого заявления с нами никто не связывался, — подчеркнула адвокат в беседе с aif.ru.
Покупательница тоже довольно резко отреагировала на это решение, отметив, что стоимость недвижимости за это время вырастет. Так что вопрос суммы нужно обсуждать отдельно.
В планах у Полины Лурье обратиться в Верховный суд. Она так же заплатила налог за квартиру Ларисы Долиной.
— Лурье оплатила налог на имущество, поскольку являлась на тот период собственником. Пока решение суда о признании договора купли-продажи недействительным не вступило в силу. Сумма большая, но мы ее не озвучиваем, — сказала 360.ru адвокат покупательницы.
Стоит отметить, что суды в России начали все чаще заступаться за обманутых покупателей квартир, которые попались на «схему Долиной». Похоже, что теперь эта схема сломалась. Случайно легализованный метод возвращения проданной по вине мошенников недвижимости перестает работать, пишет Царьград.
А тем временем, спрос россиян на новостройки вырастет на 10−15% в начале 2026 года из-за «эффекта Долиной», который привел к массовым случаям оспаривания сделок на вторичном рынке. Об этом «Газета.Ru» сказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.