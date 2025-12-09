Адвокат Свириденко: Долина не связывалась с Лурье после обещания вернуть деньги

Певица Лариса Долина решила возместить Полине Лурье сумму, которую она выплатила при покупке квартиры у звезды. После эти деньги певица отдала мошенникам, но суд встал на ее сторону и вернул квартиру. А вот Лурье осталась и без жилья, и без денег.