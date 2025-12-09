Ричмонд
Двухмесячный карантин по бешенству подошел к концу: он действовал одновременно в двух деревнях

В Башкирии сняли карантин по бешенству в деревнях Ягодное и Авангард.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии отменен карантин, введенный два месяца назад из-за выявления очагов бешенства. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, 7 октября на территории личных подсобных хозяйств в деревнях Ягодное и Авангард были зафиксированы случаи заболевания бешенством. В связи с этим в зонах очагов был введен строгий карантинный режим.

На время действия ограничений было запрещено лечение, вывоз и ввоз животных, а также посещение территорий посторонними лицами. Специалисты государственной ветеринарной службы оперативно провели в этих населенных пунктах массовую вакцинацию восприимчивых животных для предотвращения распространения вируса.

