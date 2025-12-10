Проведение этапа «Формулы-1» в Узбекистане становится всё ближе: вопрос поднят на уровне президента

Однако за амбициозными заголовками скрывается немало сложностей. На сегодняшний день в Узбекистане отсутствует автодром, соответствующий стандарту FIA Grade 1 — а это обязательное условие для проведения гонок «Формулы 1». Строительство такой трассы требует не только колоссальных инвестиций (от 200 до 500 миллионов долларов, а иногда и более миллиарда, как в случае Yas Marina в Абу-Даби), но и нескольких лет работы.