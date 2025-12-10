Проведение этапа «Формулы-1» в Узбекистане становится всё ближе: вопрос поднят на уровне президента

Как отметили в пресс-службе президента Узбекистана, в ходе переговоров обсуждались меры по поддержке молодых пилотов, картингистов, инженеров, конструкторов и механиков с использованием образовательных программ Университета FIA. Особый акцент был сделан на создании в Узбекистане современной инфраструктуры для автоспорта, повышении безопасности дорожного движения, а также организации международных соревнований под эгидой FIA, в первую очередь этапа «Формулы-1».
В октябре известный британский спортивный журналист Джо Сейвуд сообщил, что власти Узбекистана проявляют живой интерес к организации этапа «Формулы-1». По его данным, узбекский представитель был замечен в паддоке на Гран-при Сингапура, где неофициально обсуждалась возможность проведения собственного Гран-при в Ташкенте или другом городе страны.
Однако за амбициозными заголовками скрывается немало сложностей. На сегодняшний день в Узбекистане отсутствует автодром, соответствующий стандарту FIA Grade 1 — а это обязательное условие для проведения гонок «Формулы 1». Строительство такой трассы требует не только колоссальных инвестиций (от 200 до 500 миллионов долларов, а иногда и более миллиарда, как в случае Yas Marina в Абу-Даби), но и нескольких лет работы.
Даже если переговоры о проведении гонки уже идут, рассчитывать на появление собственного этапа «Формулы 1» в Узбекистане до 2030 года вряд ли стоит.
Организация этапа «Формулы 1» — это не просто имиджевый проект, а вызов для всей страны. Помимо трассы потребуются инфраструктурные решения, подготовка персонала, развитие транспортной логистики. Тем не менее, первые шаги в этом направлении уже делаются, а поддержка со стороны FIA и интерес государства могут сыграть ключевую роль в будущем автоспорта в Узбекистане.