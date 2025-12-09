Парламентская группа подвела итоги творческого конкурса среди белорусов зарубежья и объявила новый

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа Национального собрания по делам белорусов зарубежья подвела итоги творческого конкурса среди белорусов зарубежья и объявила новый конкурс. Это состоялось сегодня во время встречи рабочей группы с участниками 10-го заседания Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
В конкурсе «Мы — разам! Ганаруся маёй Беларуссю», который посвящен 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, приняли участие более 100 представителей общественных организаций белорусов зарубежья.
«Рабочая группа рассмотрела эти работы, внимательно прослушала, проанализировала и определила победителей. 15 работ признаны лучшими в номинациях “Мое любимое стихотворение” и “Родная песня, которую поют в моей семье”, — отметил член Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Владимир Гаврилович.
Лауреатами стали белорусы, проживающие в России, Казахстане и Армении.
Гран-при конкурса завоевал активный участник художественной самодеятельности, представитель Национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Виталий Бартохов. Среди наград не только диплом, но и книги с автографами известных писателей Беларуси.
Во время встречи объявлен конкурс на следующий год. В нем две номинации. Дети членов общественных объединений, национальных автономий, общественных организаций белорусов зарубежья могут представить рисунки о Беларуси, а непосредственно сами организации — видеоролики о своей культурно-просветительской деятельности.
В Палате представителей сегодня прозвучало очень много предложений по теме развития сотрудничества в разных плоскостях, прежде всего, по популяризации культуры, народного наследия.
«Все сводилось к тому, что белорусы должны оставаться белорусами у себя на той родине, которую они приобрели, и при этом не терять связь с тем уголком, где они родились либо родились их предки. И эти предложения действительно реальны, они осуществимы», — отметил Владимир Гаврилович.
Рассмотрена также практика исполнения закона о белорусах зарубежья, принятого в 2014 году. «Присутствующие гости констатировали, что закон работает, реализуются новые проекты, новые инициативы. Безусловно, в этом направлении мы будем продолжать работу», — отметил депутат.
Во встрече принимали участие белорусы, проживающие в 15 странах. Они, а это более 30 человек, имеют разные профессии, разное видение, но все влюблены в Беларусь. «Мы услышали от них признание в любви и стремление поддержать нашу страну за рубежом», — заключил Владимир Гаврилович. -0-
Фото Кристины Аксёновой.