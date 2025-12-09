В тайге, где пропали Усольцевы, появился риск схода лавин

С момента исчезновения семьи Усольцевых пошел третий месяц. В конце сентября Сергей, Ирина и 5-летняя Арина ушли в небольшой поход. Семья отправилась к скале Буратинка, планировали вернуться на турбазу вечером, но так и не пришли. С тех пор об их судьбе ничего не известно: поиски в тайге не принесли никаких результатов, не было найдено ни единой зацепки.