В тайге, где пропали Усольцевы, появился риск схода лавин

С момента исчезновения семьи Усольцевых пошел третий месяц. В конце сентября Сергей, Ирина и 5-летняя Арина ушли в небольшой поход. Семья отправилась к скале Буратинка, планировали вернуться на турбазу вечером, но так и не пришли. С тех пор об их судьбе ничего не известно: поиски в тайге не принесли никаких результатов, не было найдено ни единой зацепки.
Сейчас поиски ведутся точечно, спасатели проверяют самые опасные участки, исследуют места, где в теории могла оказаться семья. Но чем дольше идет время, тем ниже шансы отыскать Усольцевых живыми.
А сейчас в тайге появилась опасность схода лавин.
— Риск схода снежных лавин сохраняется на юге края — в Ермаковском и Курагинском районах, — сообщил aif.ru представитель красноярского КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.
Обильные снегопады и ветра приводят к сходу лавин, именно такие прогнозы чаще дают синоптики. Во время угрозы, туристов предупреждают об опасности и просят не ходить в тайгу. А тем, кого угроза может застать на маршруте, советуют следить за изменениями погоды и избегать опасные участки.
Кстати, перед выходом в поход необходимо пройти регистрацию в территориальном органе МЧС России. Но Усольцевы не стали этого делать.
Исчезновение семьи Усольцевых стало одной из главных загадок этого года. Семья отправилась к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края, больше их никто не видел. Ходили самые разные предположения, что с ними могло случиться. В Сети не исключают, что они могли сбежать за границу.
Неподалеку от турбазы нашли машину семьи. Автомобиль признали вещественным доказательством, так как именно на ней пропавший предприниматель вместе с женой и ребенком поехал в поход, сообщает 360.ru.
Единственный шанс для Усольцевых остаться в живых — это дальние зимовья, возможно они добрались до них. Но не исключено, что семья могла встретиться с волками или медведями. Хотя осенью они редко нападают на людей осенью, так как обычно уже набрали запасы веса к зиме. Но такую встречу исключать нельзя, пишет Газета.ru.