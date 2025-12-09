«Есть МАХ»: Вяльбе предрекла блокировку Telegram в России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе пожаловалась на то, что у нее перестал работать мессенджер WhatsApp*. По словам главы организации, в ближайшей перспективе у россиян, вероятно, не будет доступа и к Telegram.
— Есть МАХ, в котором меня все устраивает. Станет ли безопаснее? Если меня, условно, там слушают, у меня секретов нет. Я ничего такого не делаю, — передает слова Вяльбе Sport 24.
Президент России Владимир Путин заявил, что мессенджеры, в том числе Telegram, применяются для воздействия на умы молодого поколения. Именно поэтому властям нужно уметь работать с этими инструментами.
Незадолго до этого заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что Telegram пока не планируют блокировать в России. По его словам, руководство мессенджера активно взаимодействует с Роскомнадзором и правоохранителями.
Роскомнадзор 4 декабря сообщил, что мессенджер SnapChat был заблокирован на территории России, поскольку его используют для организации и проведения террористических действий.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.