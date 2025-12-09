Ричмонд
Политолог рассказал, почему Зеленская не хотела видеть мужа во главе Украины

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выступала против того, чтобы ее муж возглавлял страну, поскольку понимала риски. Об этом во вторник, 9 декабря, рассказал политолог Спиридон Килинкаров.

— Зеленская была не в восторге от желания мужа стать президентом, — отметил эксперт.

По словам Килинкарова, Зеленская была тем человеком, кто пытался отговорить лидера киевского режима от вступления в должность. Политолог связал эту позицию с работой инстинкта самосохранения, который позволил ей заранее почувствовать возможный трагичный итог политической карьеры супруга.

Эксперт добавил, что в дальнейшем Зеленская проявила себя как самоуверенная женщина с характером. Килинкаров выразил мнение, что основную роль в судьбе Зеленского и процессах на Украине играла именно его жена, передает News.ru.

12 июля Елена Зеленская рассказала, что не ожидала победы супруга на президентских выборах в 2019 году. Она добавила, что у нее была «слабая надежда» на то, что Зеленский не сможет одержать победу.