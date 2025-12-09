Бывшая заключенная Хасис рассказала об агрессивном поведении Треповой* в колонии

Бывшая заключенная Евгения Хасис рассказала об агрессивном поведении Дарьи Треповой*, которая находится в колонии в рамках приговора по делу об убийстве военкора Владлена Татарского. Об этом она заявила в интервью на канале журналистки Ксении Собчак.
«Она (Трепова* — Прим. ред.) вела себя очень по-разному. Сначала она начинает играть роль такой девочки, которая такая вегетарианка, любит кошечек. И в то же время у нее возникает ситуация, ее закрывают в штрафной изолятор за лютую драку», — рассказала Хасис.
По словам бывшей заключенной, Трепова* становилась инициатором драк и проявляла агрессию по отношению к остальным. Так она показывала диссонанс в своем поведении и образе.
Напомним, Дарья Трепова* была приговорена к 27 годам колонии строго режима по обвинению в терроризме, приобретении оружия и подделке документов. В ходе жуткого теракта, устроенного 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, погиб российский военкор Владлен Татарский, еще более 50 человек были ранены.
* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.