Реконструкция Цимбалинского моста завершена на 50 процентов

— Я сам ездил по этому мосту, когда жил в Купчино в коммуналке, — ответил Беглов. — Под Цимбалинским мостом пройдут поезда ВСМ и новые габариты это обеспечат. Протяженность путепровода составит 450 метров. Сейчас завершены работы на 5 опорах из 8. Надвинули 100 метров пролетов, готовность объекта составляет 50 процентов. Пропускная способность вырастет в 2 раза — до 24 тысяч автомобилей в сутки. Мост для нас действительно очень важен.