Реконструкция Цимбалинского моста завершена на 50 процентов

На прямой линии Александра Беглова спросили про готовность Цимбалинского (Фарфоровского) моста. Напомним, переправу закрыли из-за аварийного состояния. Как заявил губернатор, реконструкция моста завершена уже на 50 процентов. Правда, открытия придется подождать: по планам, машины поедут по переправе в 2027 году.
— Я сам ездил по этому мосту, когда жил в Купчино в коммуналке, — ответил Беглов. — Под Цимбалинским мостом пройдут поезда ВСМ и новые габариты это обеспечат. Протяженность путепровода составит 450 метров. Сейчас завершены работы на 5 опорах из 8. Надвинули 100 метров пролетов, готовность объекта составляет 50 процентов. Пропускная способность вырастет в 2 раза — до 24 тысяч автомобилей в сутки. Мост для нас действительно очень важен.
Добавим, что тем временем в городе продолжают строить Большой Смоленский мост. Он будет разводным. Навигацию хотят запустить уже в 2027 году.