В декабре в Молдове снова «бабье лето»: Синоптики обещают резкое потепление до +12 градусов, но сначала дождь, а в пятницу — солнце

Погода на 10 декабря обещает быть стабильной, но холодной во всех регионах Республики Молдова. Осадки ожидаются на севере страны, однако температуры останутся низкими, типичными для начала зимы. Так же возможен туман.
На Севере Молдовы температура будет варьироваться от максимальных +8°C до минимальных + 5 . В течение всего дня — пасмурно, пройдут дожди, на регион опустится туман. Южно-западный ветер слабый.
В центре и в Кишинёве — днём до +8°C, ночью — до +4 °C. Небо останется затянутым. Ветер умеренный, также с юго-запада, примерно 9 км/ч.
Юг: пасмурная погода, максимальная температура +9°C, минимальная +4°C. Ветер слабый, без осадков.
Уже в пятницу нас ждут рекордные + 12 и солнце. Зима в Молдову, видимо не спешит.
