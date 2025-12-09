В СПЧ призвали доработать программу переселения соотечественников

«Естественно, нам необходимо… менять программу, дорабатывать ее. Программа очень важная, уже сегодня говорили, и Валерий Александрович (председатель СПЧ Фадеев — ред.) говорил по поводу соотечественников, проблем. Соотечественники должны приезжать в Россию и без всяких бюрократических проволочек получать гражданство, получать поддержку. Они должны чувствовать, что они приезжают в страну. А те, кто не является носителями нашей культуры, нашего институционного кода, они по другим программам могут поучаствовать, пожалуйста», — сказал Кабанов в ходе заседания СПЧ.