Пятилетняя победительница конкурса красоты хочет запустить реалити-шоу

ВОРОНЕЖ, 9 дек — РИА Новости. В воронежском Детском продюсерском центре Tushieva Kids, где занимается Стелла Крикунова, победившая в конкурсе красоты Little Miss & Mister World Russia 2025, рассказали РИА Новости, что воспитанница готовится к запуску собственного реалити-шоу.
«Сегодня Стелла готовится к запуску собственного реалити-шоу, параллельно проходя обучение на курсах актёрского мастерства и развития ораторских способностей», — рассказали в продюсерском центре Tushieva Kids.
В продюсерском центре добавили, что Стелла — «невероятно талантливая и творчески одаренная девочка». Её с детства привлекает мир моды, красоты и стиля. Эти качества ребёнка привлекли продюсера Светлану Тушиеву, и она пригласила девочку на обучение в свой продюсерский центр.
«Регулярно совершенствуя своё мастерство в искусстве дефиле и фотопозирования, Стелла активно сотрудничает с известными брендами, принимает участие в престижных модных показах и фестивалях», — добавили в продюсерском центре Tushieva Kids.
Конкурс Little Miss and Mister World Russia cсуществует с 2019 года. Участниками конкурса стали 73 ребенка со всей России. Впервые в истории проекта на сцену вместе с красавицами вышли джентльмены в новой категории «Мистер».