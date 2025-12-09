Ричмонд
Пятилетняя победительница конкурса красоты хочет запустить реалити-шоу

РИА Новости: признанная самой красивой в РФ девочка хочет запустить реалити-шоу.

ВОРОНЕЖ, 9 дек — РИА Новости. В воронежском Детском продюсерском центре Tushieva Kids, где занимается Стелла Крикунова, победившая в конкурсе красоты Little Miss & Mister World Russia 2025, рассказали РИА Новости, что воспитанница готовится к запуску собственного реалити-шоу.

«Сегодня Стелла готовится к запуску собственного реалити-шоу, параллельно проходя обучение на курсах актёрского мастерства и развития ораторских способностей», — рассказали в продюсерском центре Tushieva Kids.

В продюсерском центре добавили, что Стелла — «невероятно талантливая и творчески одаренная девочка». Её с детства привлекает мир моды, красоты и стиля. Эти качества ребёнка привлекли продюсера Светлану Тушиеву, и она пригласила девочку на обучение в свой продюсерский центр.

«Регулярно совершенствуя своё мастерство в искусстве дефиле и фотопозирования, Стелла активно сотрудничает с известными брендами, принимает участие в престижных модных показах и фестивалях», — добавили в продюсерском центре Tushieva Kids.

Конкурс Little Miss and Mister World Russia cсуществует с 2019 года. Участниками конкурса стали 73 ребенка со всей России. Впервые в истории проекта на сцену вместе с красавицами вышли джентльмены в новой категории «Мистер».