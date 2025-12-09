Уехавший из России комик Руслан Белый* пошутил о бюрократии в Европе

Российский стендап-комик Руслан Белый*, который покинул страну и теперь живет в Испании, рассказал, что за три года нахождения в стране он так и не выучил испанский язык из-за того, что постоянно работает с документами.
— Мне некогда, я каждый день делаю какие-то документы, отправляю бухгалтеру какие-то выписки, иду в ларек распечатывать документы, — высказался юморист во время своего выступления, опубликованного на YouTube-канале.
Белый* добавил, что раньше ему казалось странным, что эмигранты, которые проживают длительное время в какой-либо стране, могут не знать государственного языка. Он отметил, что теперь понимает, с чем это может быть связано.
1 сентября юморист и стендап-комик Дмитрий Романов, который уехал из России в Португалию, высказался, что не хотел бы иметь постоянное место жительства в США. При этом артист не объяснил, почему он считает Соединенные Штаты не подходящим ему местом для жизни.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.