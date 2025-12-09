«Пересечений не будет». Депутат исключила дублирование ВНС функций других органов власти

Таким образом, отметила она, часть полномочий от главы государства перешла к Всебелорусскому народному собранию. «Давайте не будем лукавить: это хотя бы немного разгрузит главу государства. Потому что объем, который тянет Президент, — это просто нечеловеческая нагрузка. Поэтому это разделение было очень важно. И когда в Конституцию вносились изменения и дополнения, которые мы утверждали на референдуме, были четко расписаны эти полномочия. Так что пересечений не будет», — подчеркнула депутат.