«Пересечений не будет». Депутат исключила дублирование ВНС функций других органов власти

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание имеет вполне конкретные полномочия и не дублирует функции других органов власти. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразила депутат Палаты представителей Ирина Довгало.

Почему Беларусь — образец народовластия? Депутат привела конкретные аргументы.

«Уже тогда глава государства говорил о том, насколько важно, чтобы ВНС не дублировало функции Президента, правительства, парламента, местных органов власти. Это должно быть четко и сбалансировано», — сказала Ирина Довгало.

Таким образом, отметила она, часть полномочий от главы государства перешла к Всебелорусскому народному собранию. «Давайте не будем лукавить: это хотя бы немного разгрузит главу государства. Потому что объем, который тянет Президент, — это просто нечеловеческая нагрузка. Поэтому это разделение было очень важно. И когда в Конституцию вносились изменения и дополнения, которые мы утверждали на референдуме, были четко расписаны эти полномочия. Так что пересечений не будет», — подчеркнула депутат.

Ирина Довгало также напомнила, что Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания 25 ноября назвал самую большую опасность для ВНС в будущем. Речь шла о том, что собрание не должно конфликтовать с главой государства. Депутат считает, что делегаты ВНС приняли взвешенное и мудрое решение, избрав Председателем собрания Президента Беларуси. «Я думаю, что ни конфликтности, ни пересечения полномочий здесь не будет», — добавила она. -0-

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

