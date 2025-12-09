Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии выявили более 3500 случаев коррупции: 24 чиновника уволены

В Башкирии 24 чиновников уволили из-за коррупции.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии подвела итоги работы по противодействию коррупции в 2025 году. Сегодня, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией ведомство сообщило о выявлении более 3500 нарушений закона и привлечении к ответственности сотен должностных лиц.

По инициативе прокуроров к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены почти 1200 должностных лиц. Из них 24 человека были уволены с занимаемых должностей в связи с утратой доверия. Вскрыты многочисленные случаи конфликта интересов, личной заинтересованности и несоблюдения антикоррупционных требований.

Зафиксировано свыше 1100 случаев сокрытия сведений о доходах, имуществе и банковских счетах. За нарушение порядка приема на работу бывших государственных служащих к административной ответственности привлечены 74 юридических и должностных лица.

В результате коррупционных правонарушений с учетом координирующей роли прокуратуры в республике выявлено более 1000 преступлений коррупционной направленности, почти 600 из которых связаны со взяточничеством. Суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 232 лиц, в том числе 8 должностных лиц органов власти и местного самоуправления. Тридцать человек приговорены к реальным срокам лишения свободы, у 79 лиц конфискованы предметы взяток на сумму более 40 млн рублей.

Семь юридических лиц оштрафованы на общую сумму 33,5 миллиона рублей за незаконное вознаграждение. Особое внимание уделялось возмещению ущерба: для обеспечения погашения ущерба на сумму свыше 240 миллионов рублей арестовано имущество на сумму более 500 миллионов рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.