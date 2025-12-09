В Башкирии выявили более 3500 случаев коррупции: 24 чиновника уволены

Прокуратура Башкирии подвела итоги работы по противодействию коррупции в 2025 году. Сегодня, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией ведомство сообщило о выявлении более 3500 нарушений закона и привлечении к ответственности сотен должностных лиц.
По инициативе прокуроров к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены почти 1200 должностных лиц. Из них 24 человека были уволены с занимаемых должностей в связи с утратой доверия. Вскрыты многочисленные случаи конфликта интересов, личной заинтересованности и несоблюдения антикоррупционных требований.
Зафиксировано свыше 1100 случаев сокрытия сведений о доходах, имуществе и банковских счетах. За нарушение порядка приема на работу бывших государственных служащих к административной ответственности привлечены 74 юридических и должностных лица.
В результате коррупционных правонарушений с учетом координирующей роли прокуратуры в республике выявлено более 1000 преступлений коррупционной направленности, почти 600 из которых связаны со взяточничеством. Суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 232 лиц, в том числе 8 должностных лиц органов власти и местного самоуправления. Тридцать человек приговорены к реальным срокам лишения свободы, у 79 лиц конфискованы предметы взяток на сумму более 40 млн рублей.
Семь юридических лиц оштрафованы на общую сумму 33,5 миллиона рублей за незаконное вознаграждение. Особое внимание уделялось возмещению ущерба: для обеспечения погашения ущерба на сумму свыше 240 миллионов рублей арестовано имущество на сумму более 500 миллионов рублей.
