В Башкирии выявили более 3500 случаев коррупции: 24 чиновника уволены

В результате коррупционных правонарушений с учетом координирующей роли прокуратуры в республике выявлено более 1000 преступлений коррупционной направленности, почти 600 из которых связаны со взяточничеством. Суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 232 лиц, в том числе 8 должностных лиц органов власти и местного самоуправления. Тридцать человек приговорены к реальным срокам лишения свободы, у 79 лиц конфискованы предметы взяток на сумму более 40 млн рублей.