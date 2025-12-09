В России особое отношение к Байкалу, заявили в Госдуме

«В России особое отношение к озеру Байкал. И сегодняшняя дискуссия о внесении изменений в Федеральный закон “Об охране озера Байкал” это подтверждает. Еще в далеком 1999 году депутаты от фракции ЛДПР единогласно поддержали принятие базового закона по Байкалу, потому что Байкал — это наше общенациональное достояние», — сказал Сысоев.