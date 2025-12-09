Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России особое отношение к Байкалу, заявили в Госдуме

РИА Новости: Депутат ГД Сысоев считает Байкал общенациональным достоянием.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В России особое отношение к озеру Байкал, которое является общенациональным достоянием, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Сысоев (ЛДПР).

Госдума во вторник приняла закон, который сохраняет запрет сплошных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением санитарных мероприятий по вырубке погибших лесов. При этом документ отдельно запрещает строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без государственной экологической экспертизы, прописывает особую систему согласований.

«В России особое отношение к озеру Байкал. И сегодняшняя дискуссия о внесении изменений в Федеральный закон “Об охране озера Байкал” это подтверждает. Еще в далеком 1999 году депутаты от фракции ЛДПР единогласно поддержали принятие базового закона по Байкалу, потому что Байкал — это наше общенациональное достояние», — сказал Сысоев.

Парламентарий добавил, что местных жителей давно беспокоит обстановка на Байкале и вокруг него, а также накопившиеся социально-экономические проблемы.

«Важно, чтобы и местные власти системно подошли к выполнению норм действующего законодательства», — заключил он.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше