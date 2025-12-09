Ученые в США назвали самый ранний признак диабета первого типа

Ученые напомнили, что при диабете первого типа организм полностью теряет способность производить инсулин, поскольку иммунная система ошибочно уничтожает бета-клетки. Данная патология не связана с диетой. В то же время, при диабете второго типа клетки изначально сохраняются, однако ткани тела теряют чувствительность к инсулину, что приводит к его дефициту. Это заболевание развивается постепенно и обычно является следствием метаболических нарушений.