Ученые в США назвали самый ранний признак диабета первого типа

В Университете Флориды исследователи идентифицировали наиболее ранний признак диабета первого типа — разрушение небольших инсулин-производящих клеток в поджелудочной железе. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Diabetes.
Исследование показало, что иммунная система в первую очередь атакует единичные бета-клетки и малые группы клеток, разбросанные по ткани поджелудочной, а не крупные островки Лангерганса. Это происходит еще до возникновения каких-либо признаков заболевания, то есть задолго до поражения основных инсулин-продуцирующих островков.
Подобный порядок клеточного разрушения объясняет более быстрое развитие диабета у детей, чья поджелудочная железа имеет большее количество мелких островков, становящихся первыми мишенями иммунной системы. Исследователи полагают, что выявление этой начальной стадии и защита крупных островков может замедлить или даже предотвратить развитие заболевания.
Ученые напомнили, что при диабете первого типа организм полностью теряет способность производить инсулин, поскольку иммунная система ошибочно уничтожает бета-клетки. Данная патология не связана с диетой. В то же время, при диабете второго типа клетки изначально сохраняются, однако ткани тела теряют чувствительность к инсулину, что приводит к его дефициту. Это заболевание развивается постепенно и обычно является следствием метаболических нарушений.
Исследование базировалось на образцах из международной биобазы nPOD, содержащей ткани поджелудочной железы людей на разных стадиях диабета. Полученные данные предлагают новую модель начала заболевания и открывают путь к более ранней диагностике и разработке профилактических вмешательств.
Ранее сообщалось, что ученые тестируют метод лечения диабета при помощи стволовых клеток.