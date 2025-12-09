Кардиолог Кокин: порок сердца может маскироваться под усталость и стресс

Ранее, кардиолог рассказала о пользе апельсинового сока для сердца и сосудов. Однако важно отличать его от пакетированного аналога, который может нанести вред здоровью. В составе первого есть антиоксиданты — гесперидин и кверцетин защищают сердце и сосуды, сообщает 360.ru.