Кардиолог Кокин: порок сердца может маскироваться под усталость и стресс

Кардиолог, кандидат медицинских наук Евгений Кокин предупредил в беседе с Lenta.ru, что пороки сердца могут маскироваться под безобидные болезни.
Порок сердца — это сложное и потенциально опасное состояние, которое долго может оставаться незамеченным. Патологии бывают как врожденными, так и развиваться как осложнение из-за перенесенных инфекций, травм, возрастных изменений или хронических воспалений.
— Многие люди списывают симптомы, характерные для пороков сердца, на усталость, стресс, загруженность или совершенно другие болезни, — говорит врач.
Кардиолог отметил, что чем раньше выявлено отклонение в работе органа, тем выше шанс обезопасить себя от серьезных осложнений.
Тем временем, учащенный пульс без предварительной физической нагрузки может быть вызван множеством факторов. Причины — эмоциональные переживания, недостаток кислорода, изменения в питании или даже внутреннее кровотечение, пишет RT.
Ранее, кардиолог рассказала о пользе апельсинового сока для сердца и сосудов. Однако важно отличать его от пакетированного аналога, который может нанести вред здоровью. В составе первого есть антиоксиданты — гесперидин и кверцетин защищают сердце и сосуды, сообщает 360.ru.
А вот пакетированный сок, даже 100%-ный восстановленный, теряет большинство термочувствительных витаминов и флавоноидов, включая гесперидин. Поэтому регулярное употребление таких соков увеличивает риск метаболического синдрома, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Life.ru.