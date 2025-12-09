Губернатор ЯНАО Артюхов подвел итоги Года героев

«Победителей выбирали всем Ямалом — 25 финалистов сегодня получили заслуженные награды, их имена узнали даже в самых отдаленных уголках округа», — рассказал Артюхов в своем официальном telegram-канале. Он поблагодарил всех участников за их вклад и заверил, что Ямал продолжит прославлять героев и хранить память об их подвигах и достижениях в последующие годы.