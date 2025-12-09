Ричмонд
Губернатор ЯНАО Артюхов подвел итоги Года героев

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил о завершении Года героев на Ямале, вручив награды 25 победителям окружного конкурса «Герои среди нас». Конкурс объединил сотрудников экстренных служб, наставников молодежи, волонтеров и военнослужащих.

Дмитрий Артюхов наградил 25 победителей конкурса «Герои среди нас».

«Победителей выбирали всем Ямалом — 25 финалистов сегодня получили заслуженные награды, их имена узнали даже в самых отдаленных уголках округа», — рассказал Артюхов в своем официальном telegram-канале. Он поблагодарил всех участников за их вклад и заверил, что Ямал продолжит прославлять героев и хранить память об их подвигах и достижениях в последующие годы.

Ранее URA.RU сообщало, что 9 декабря, в День Героев Отечества, Дмитрий Артюхов обратился к жителям региона с поздравлением. В своем обращении он отметил отвагу и выдержку ямальцев, почтив память павших героев.