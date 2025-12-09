«Администрация отказывает в выдаче земельных участков»: Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав участников СВО из Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании задержки предоставления земельных участков участникам специальной военной операции в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По словам военнослужащих, администрация Стерлитамака отказывает им в выдаче земельных участков, которые полагаются участникам СВО в качестве меры социальной поддержки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.