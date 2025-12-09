FT: Трамп дал Зеленскому «дни» для ответа на мирное предложение США

Президент США Дональд Трамп дал своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому «дни» для ответа на предложение Вашингтона по мирному урегулирования военного конфликта Москвы и Киева. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, специальный представитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер настоятельно требовали от Зеленского принятия быстрого решения. Они давили на него, чтобы тот как можно скорее ответил с целью договориться о перемирии Украины с Россией «до Рождества».
— Один из западных чиновников описал украинскую сторону как застрявшую между требованиями по территории, которую она не может принять, и требованиями американцев, которые нельзя отвергать, — говорится в материале.
Сам Уитакер заявил, что Трамп может отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, если решит, что мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно.
Зеленский заявил, что план Вашингтона по мирному урегулированию был сокращен с 28 до 20 пунктов. По словам главы киевского режима, американская сторона намерена найти компромиссы, но украинцы не готовы обсуждать сдачу территорий.