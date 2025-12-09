Путин высоко оценил разработанные РАН алгоритмы управления роем БПЛА

Российский лидер Владимир Путин высоко оценил отечественный алгоритм управления роем беспилотников, о разработке которого ему доложил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников на встрече в Кремле.
«Опираясь лишь на локальные наблюдения, локальные коммуникации, разработан уникальный алгоритм, который позволяет им (беспилотникам. -Прим. ред.) между сбой реагировать, позволяет избегать столкновения», — сказал академик.
По словам Красникова, это алгоритм превосходит мировые аналоги.
«Очень здорово!» — отреагировал Путин.
Ранее сообщалось, что Путин провел в Кремле встречу с Красниковым, темой доклада академика стало участие РАН в решении проблем научно-технологического развития РФ.