Путин высоко оценил разработанные РАН алгоритмы управления роем БПЛА

Красников доложил президенту о российских разработках.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин высоко оценил отечественный алгоритм управления роем беспилотников, о разработке которого ему доложил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников на встрече в Кремле.

«Опираясь лишь на локальные наблюдения, локальные коммуникации, разработан уникальный алгоритм, который позволяет им (беспилотникам. -Прим. ред.) между сбой реагировать, позволяет избегать столкновения», — сказал академик.

По словам Красникова, это алгоритм превосходит мировые аналоги.

«Очень здорово!» — отреагировал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин провел в Кремле встречу с Красниковым, темой доклада академика стало участие РАН в решении проблем научно-технологического развития РФ.

