Меркачева пожаловалась на нехватку присяжных

Член СПЧ Меркачева заявила, что часто невозможно собрать коллегию присяжных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева рассказала о нехватке присяжных в России, отметив, что быть присяжным — это почетно.

«Число дел с участием присяжных продолжает падать… Порой невозможно собрать коллегию. Люди просто не приходят», — сказала Меркачева в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием президента России Владимира Путина.

Она отметила, что люди не приходят не потому, что они безответственные. По ее мнению, есть три причины сокращения числа присяжных. Первая — это слишком длительные процессы.

«Второе: в России нет мер по стимулированию более активной явки кандидатов в присяжные заседатели. И нет системы популяризации этого института… Кажется, что люди не до конца понимают, что быть присяжным — это почетно, это крайне важно, это повышает статус», — сказала Меркачева.

Она уточнила, что третья причина — это случаи оказания давления на присяжных.