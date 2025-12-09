Ричмонд
Главу ФИФА Инфантино обвинили в нарушении кодекса этики из-за премии Трампу

Президента ФИФА обвинили в лоббировании интересов Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Некоммерческая организация FairSquare подала официальную жалобу на президента ФИФА Джанни Инфантино, обвинив его в нарушении внутреннего кодекса этики. Об этом сообщает британское издание The Athletic.

Жалоба последовала после церемонии жеребьёвки чемпионата мира 2026 года, которая прошла 5 ноября в Вашингтоне. В этот день глава ФИФА вручил президенту США Дональду Трампу специальную премию «за вклад в мир». По данным источников, эта инициатива не согласовывалась ни с советом ФИФА, ни с вице-президентами организации.

В документе, направленном в комитет по этике, утверждается, что действия Инфантино нарушают статью 15 кодекса ФИФА, которая обязывает должностных лиц соблюдать политический нейтралитет. В частности, указывается на его публичную поддержку Трампа, так как в октябре Инфантино призывал присудить американскому лидеру Нобелевскую премию мира, а 5 ноября он открыто выступил в его поддержку на бизнес-форуме в Майами.

20 января Инфантино поблагодарил Трампа за приглашение участвовать в предвыборном мероприятии.

«Вместе мы сделаем не только Америку снова великой, но и весь мир», — написал он в социальных сетях.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля и впервые будет проводиться сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Также впервые в турнире примут участие 48 национальных команд.

Ранее Трамп пошутил, что присутствие знаменитого футболиста Криштиану Роналду на ужине в Белом доме положительно повлияло на его авторитет в глазах сына Бэррона.

