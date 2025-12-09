Главу ФИФА Инфантино обвинили в нарушении кодекса этики из-за премии Трампу

В документе, направленном в комитет по этике, утверждается, что действия Инфантино нарушают статью 15 кодекса ФИФА, которая обязывает должностных лиц соблюдать политический нейтралитет. В частности, указывается на его публичную поддержку Трампа, так как в октябре Инфантино призывал присудить американскому лидеру Нобелевскую премию мира, а 5 ноября он открыто выступил в его поддержку на бизнес-форуме в Майами.