Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХК «Ростов» вернется в капитально обновленный Дворец спорта

Спустя почти 9 лет ХК «Ростов» впервые сразится на площадке Дворца спорта.

Источник: Комсомольская правда

Спустя почти 9 лет команда ХК «Ростов» вновь вернется на площадку капитально обновленного Дворца спорта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

— Спорт должен быть доступным и комфортным. И для спортсменов, и для зрителей, поэтому мы создали современную универсальную арену-трансформер. Теперь здесь можно проводить соревнования по разным видам спорта — не только по хоккею, но и, например, по гандболу, — сообщил Юрий Слюсарь.

Завтра, 10 декабря, «кондоры» сразятся на льду Дворца спорта с ХК «Нефтяник».

— Уверен, с новой инфраструктурой ребята будут демонстрировать яркий хоккей, а болельщики создадут атмосферу, которая помогает побеждать, — добавил Юрий Слюсарь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше