ХК «Ростов» вернется в капитально обновленный Дворец спорта

Спустя почти 9 лет команда ХК «Ростов» вновь вернется на площадку капитально обновленного Дворца спорта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Юрий Слюсарь.
— Спорт должен быть доступным и комфортным. И для спортсменов, и для зрителей, поэтому мы создали современную универсальную арену-трансформер. Теперь здесь можно проводить соревнования по разным видам спорта — не только по хоккею, но и, например, по гандболу, — сообщил Юрий Слюсарь.
Завтра, 10 декабря, «кондоры» сразятся на льду Дворца спорта с ХК «Нефтяник».
— Уверен, с новой инфраструктурой ребята будут демонстрировать яркий хоккей, а болельщики создадут атмосферу, которая помогает побеждать, — добавил Юрий Слюсарь.
