Литовца арестовали за попытку посадить попутчицу на колени в самолете

Во время перелета из Нью-Йорка в Лондон 45-летний гражданин Литвы Паулюс Крилавичюс заявил своей попутчице, что ищет спутницу жизни, погладил девушку по ноге, приобнял ее и попытался посадить к себе на колени. После жалобы пассажирки ее отсадили, а после приземления в аэропорту Хитроу мужчину арестовали по обвинению в домогательствах. Об этом сообщила газета Daily Mail.
По данным журналистов, инцидент произошел 8 января, но решение по делу появилось только 8 декабря. Литовцу удалось избежать тюремного заключения — его приговорили к девяти месяцам условного срока и назначили 100 часов неоплачиваемых работ.
Кроме того, теперь мужчина обязан посетить 25-дневные реабилитационные мероприятия и выплатить в качестве компенсации жертве 500 фунтов стерлингов (51,1 тысячи рублей — прим. «ВМ»). Также он должен будет сообщать полиции информацию о себе в течение следующих 10 лет, передает газета.
5 октября СМИ сообщили, что британца Рубена Финна задержали за петтинг с девушкой прямо на борту самолета авиакомпании Air New Zealand. Пара начала целоваться сразу после взлета, а затем перешла к другим интимным действиям на глазах у 48 пассажиров и членов экипажа.