Уехавший из России комик Руслан Белый* высмеял бюрократию в Испании

Артист указал, что за три года жизни в испанском государстве так и не освоил местный язык из-за того, что был постоянно занят.
«Мне некогда, я каждый день делаю какие-то документы, отправляю бухгалтеру какие-то выписки, иду в ларёк распечатывать документы», — пошутил Белый*.
Комик также добавил, что раньше ему было непонятно, как эмигранты могут долго проживать в стране, не зная её официального языка. Теперь же, по его словам, он сам столкнулся с ситуацией, которая позволяет понять подобные обстоятельства.
Напомним, Руслан Белый* попал в список иноагентов в том числе из-за антивоенного стендапа. В документах упоминается концерт под названием «Всё ещё», где стендапер критикует СВО. При этом Белый* пытался оспорить статус иноагента, но не вышло. Недавно он заявил, что потерял надежду вернуться на Родину.
* Внесён в реестр иностранных агентов.