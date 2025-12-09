Ученые обнаружили выброс сверхмассивной черной дыры

Международная группа исследователей зафиксировала случай, когда сверхмассивная черная дыра, расположенная в самом сердце галактики NGC 3783, произвела выброс узконаправленного потока материи. Этот поток достиг невероятной скорости, лишь в пять раз уступающей скорости света. По мнению Европейского космического агентства (ЕКА), изучение подобных феноменов позволит ученым понять механизмы «разгона» материи с помощью магнитных полей.
«Мы ранее никогда не сталкивались со столь сильно разогнанными выбросами сверхмассивных черных дыр. Нам впервые удалось стать свидетелями того, как мощная вспышка рентгена сопровождалась формированием сверхбыстрого космического ветра», — отметил научный сотрудник из Нидерландского института космических исследований (SRON) Гу Лиъи, чьи слова приводит пресс-служба ЕКА.
По словам Гу Лиъи и его коллег, в ядрах большинства галактик существуют сверхмассивные черные дыры, многие из которых активно поглощают окружающее вещество и выбрасывают часть его в форме джетов. Джеты представляют собой узкие лучи раскаленной плазмы, разогнанные до околосветовых скоростей, и генерирующие огромное количество излучения, что зачастую делает их самыми яркими объектами во Вселенной.
Недавно астрономы обнаружили беспрецедентно быстрый выброс во время наблюдений за спиральной галактикой, расположенной в созвездии Центавра на удалении 150 миллионов световых лет от нашей планеты. В центре этой галактики находится чрезвычайно активная сверхмассивная черная дыра, масса которой примерно в 28 миллионов раз превосходит массу Солнца. Ранее ученые уже фиксировали признаки необычайно быстрого движения этих выбросов, однако подтвердить это не удавалось из-за недостаточной разрешающей способности рентгеновских телескопов.
В конце 2023 года эта проблема была решена благодаря запуску японским космическим агентством JAXA рентгеновского телескопа XRISM. Этот инструмент способен с высокой точностью изучать структуру спектра рентгеновского излучения джетов. Используя XRISM, Гу Лиъи и его команда в течение десяти дней наблюдали за изменениями свойств свечения выбросов черной дыры, находящейся в центре галактики NGC 3783.
Ранее ученые обнаружили у кометы-НЛО 3I/ATLAS двигатель.