Ученые обнаружили выброс сверхмассивной черной дыры

Недавно астрономы обнаружили беспрецедентно быстрый выброс во время наблюдений за спиральной галактикой, расположенной в созвездии Центавра на удалении 150 миллионов световых лет от нашей планеты. В центре этой галактики находится чрезвычайно активная сверхмассивная черная дыра, масса которой примерно в 28 миллионов раз превосходит массу Солнца. Ранее ученые уже фиксировали признаки необычайно быстрого движения этих выбросов, однако подтвердить это не удавалось из-за недостаточной разрешающей способности рентгеновских телескопов.