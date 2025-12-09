В Москве выставят на торги коллекцию русской живописи на 2,5 млрд рублей

Ранее Life.ru писал, что в Версале с аукциона была продана картина Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», которая считалась утерянной в течение 400 лет. Торги начались с суммы в 500 тысяч евро, в итоге полотно ушло с молотка за 2,3 миллиона евро. Имя покупателя не разглашается.